Si tratta di un gruppo di almeno cinque, sei esemplari

Ancora un avvistamento di Delfini nel mare di Policoro. Questo mammifero marino, appartenente all'ordine dei cetacei, non è nuovo dalle parti della costa metapontina. Nell’aprile del 2019 ad avvistarli assieme al gruppo di ricercatori del Wwf, furono anche gli studenti della scuola superiore Armellini di Roma, in visita in Basilicata, in quella occasione fu avvisto un branco che si destreggia tra le onde. Tre mesi dopo, giugno 2019, ulteriori avvistamenti da parte di turisti che si trovavano a largo del mare di Policoro. Da tempo il mare di Policoro è diventato un luogo di incontro con i delfini, in particolare dal porto dal Porto di Marinagri dove si può ammirare la bellezza di questo cetaceo. Un ambiente marino, quello di Policoro, che dimostra ancora una volta una vera oasi di vita per questo importante cetaceo che solitamente di questi periodi si può avvistare facilmente. Quelli avvistati qualche giorno fa erano un gruppo di almeno cinque, sei esemplari.

Oreste Roberto Lanza