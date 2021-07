Inviate alla SOGIN le Osservazioni di contrarietàal deposito. I comuni sono compresi nella CNAPI

In data 5 luglio 2021, il Movimento Tutela Valbasento ha trasmesso a SOGIN (Società Gestione Impianti Nucleari) le sue Osservazioni di contrarietà relative alla possibilità di realizzare a Bernalda o Montalbano Jonico un “deposito nazionale destinato allo smaltimento a titolo definitivo dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività (…) e all'immagazzinamento, a titolo provvisorio di lunga durata, dei rifiuti ad alta attività” (D.Lgs. 31/2010). Queste le principali criticità evidenziate nel documento di MTV (scaricabile dal sito https://shorturl.at/kmBJL):

- rischi per le popolazioni limitrofe e per l’economia locale- presenza di specie animali/vegetali protette e di particolari produzioni agricole- vincoli di tipo territoriale (problemi idrogeologici e relativi allo sfruttamento delle risorse del sottosuolo)- presenza di luoghi di rilevanza storico-archeologica- problemi relativi allo stoccaggio delle scorie altamente radioattive- rischi e pericoli dello spostamento dei rifiuti radioattivi.

Come stabilito dalla normativa, la prima fase di consultazione pubblica ha avuto una durata di 180 giorni, durante i quali anche la Regione Basilicata, alcuni Enti locali e diverse associazioni ambientaliste hanno formulato e trasmesso a SOGIN le loro osservazioni e proposte tecniche sulla CNAPI (Carta Nazionale delle Aree Potenzialmente Idonee) e sul Progetto preliminare del Deposito Nazionale.

Nei prossimi mesi, quindi, SOGIN dovrebbe elaborare la cosiddetta CNAI (Carta Nazionale delle Aree Idonee) e trasmetterla ai Ministeri competenti per l’approvazione definitiva. Poi inviterà le Regioni e gli Enti locali, nei cui territori ricadono le aree idonee, ad esprimere eventuali manifestazioni di interesse (volontarie e non vincolanti) per proseguire il percorso partecipato di localizzazione del Deposito.