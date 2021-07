Send by email

Informazioni e indicazioni utili sui luoghi di interesse e sui percorsi del Parco

A San Severino Lucano un nuovo punto informativo. E’ l’Infopoint dell'Associazione Guide Ufficiali del Parco Nazionale del Pollino. Per il mese di luglio il venerdì e il sabato e nel mese di agosto tutti i giorni una delle guide ufficiali del Parco darà informazioni e indicazioni utili a chiunque voglia conoscere di più o meglio il Parco del Pollino e le sue bellezze e peculiarità. Il presidio è stato realizzato in accordo con l'Ente Parco Nazionale ed è allocato nella sede della Pro Loco di San Severino Lucano.

“Il nostro sistema turistico informativo, dice il sindaco Franco Fiore, si arricchisce di un nuovo tassello, sappiamo bene quanto sia necessaria una corretta informazione per chi viene da fuori e vuole fruire di quanto è presente sul nostro territorio, chi meglio delle guide che conoscono ogni angolo del Parco e dei suoi comuni può offrire servizio migliore.” Questo servizio, dice il coordinatore delle Guide ufficiali del Parco, Andrea Vacchiano, “si pone come azione di ripresa del periodo turistico estivo, per migliorare a favorire la qualità delle informazioni a disposizione dei visitatori.

Una corretta fruizione parte da una corretta informazione. Presso l'infopoint si potranno avere informazioni sulle caratteristiche generali del Parco, sui luoghi di interesse, sui percorsi e sulle loro caratteristiche tecniche, e sulle attività che si possono svolgere o meno all'interno dell'area protetta”. Il centro informativo sarà aperto dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00.