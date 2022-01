Prevede la realizzazione di percorsi salute e turistici per rendere fruibili le aree naturalistiche

Il sindaco di Vietri di Potenza, avv. Christian Giordano, comunica di un importante finanziamento di 500mila euro a favore del Comune, a seguito di un progetto presentato dall’amministrazione comunale alla Regione Basilicata nell’ambito dell’avviso pubblico denominato “Infrastrutture Verdi”. “Sono molto felice – dichiara Giordano - di comunicare alla mia comunità che è stato finanziato il progetto di valorizzazione turistica del versante vietrese del Vallone del Tuorno e del Fiume Melandro. Dopo tanti anni finalmente saranno realizzati percorsi salute e percorsi turistici per rendere fruibili delle aree naturalistiche di grandissimo pregio. Appena possibile presenteremo il progetto alla comunità in maniera puntuale. Si tratta di un progetto su cui puntiamo davvero tanto”.

Il progetto ideato e presentato dall’amministrazione guidata dal sindaco Giordano alla Regione Basilicata (il cui contributo massimo erogabile per ogni singolo intervento era di 500mila euro) è denominato “Percorsi Verdi e percorso salute tra Fiume Melandro e Vallone del Tuorno”. “Grazie agli amministratori – ha concluso il Sindaco Giordano - all’ufficio tecnico, ai collaboratori e tutti coloro che si sono spesi tanto per la redazione del progetto. Non sono mancati i soliti tentativi per provare a farci perdere il finanziamento. A tempo debito spiegheremo anche questo. Fortunatamente l’impegno e la qualità del lavoro svolto prevalgono sempre”.