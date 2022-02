Sono aumentati i controlli 20.006, circa due mila in più rispetto al 2021

Una intensa attività di controllo ed una costante presenza sul territorio dell’area protetta calabro lucana ha caratterizzato l’attività dei militari del Raggruppamento Carabinieri del Parco Nazionale del Pollino presente con 22 stazioni sul territorio calabro-lucano. In particolare i militari delle Stazioni, presidi importanti al servizio del territorio e della collettività, hanno articolato la propria operatività su vari livelli, sia attraverso il controllo del territorio nell’attività di prevenzione, sia mediante il contrasto efficace agli illeciti forestali, ambientali e agroalimentari. In particolare sono aumentati i controlli, 20.006 (18680 nel 2021). Importante azione ha interessato i controlli in materia di tutela paesaggistica e ambientale, la conservazione e la valorizzazione dell’area protetta, che sono svolte contestualmente al controllo delle utilizzazioni boschive, in questo campo 1.244 i controlli (1005 nel 2021). Il benessere degli animali, il controllo alle norme di polizia veterinaria e di raccolta funghi e tartufi, e la salvaguardia della fauna selvatica ed ittica continuano ad essere una importante missione dell’Arma Forestale.

Anche quest’anno si è svolta l’attività di monitoraggio del Lupo che si sta facendo nell’area protetta grazie al personale militare, della Trota mediterranea e del Cervo effettuata nel versante lucano. Numerosi anche gli interventi di protezione civile e di soccorso a dispersi in montagna e persone in difficoltà posti in essere dal personale grazie ad una piena e profonda conoscenza del territorio. 3.300 sono stati i cinghiali abbattuti durante le attività di selecontrollo messe in atto dall’Ente Parco e supervisionate dai Carabinieri Forestali. Complessivamente nel corso del 2021 nell’area protetta si sono registrati 3 incendi (60 nel 2021) che hanno interessato una superficie di circa 900 ettari, di cui 154 boscata e 746 non boscata. L’attività di contrasto in questo settore si è concentrata principalmente sulla prevenzione del fenomeno attraverso l’attività di controllo del territorio in stretta collaborazione anche con le associazioni di volontariato e di protezione civile.