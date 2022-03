Send by email

Il simpatico animale si aggirava indisturbato tra la vegetazione

E' stato avvistato nei giorni scorsi uno scoiattolo bianco nei pressi dell'abitato di Rivello, comune in provincia di Potenza. La foto ci è stata gentilmente segnalata e inviata dal fotografo amatore Alfonso Latocca, che appena si è accorto del movimento improvviso del piccolo esemplare tra la vegetazione ha immediatamente azionato la sua macchina fotografica professionale per immortalarlo. Si chiama Callosciurus finlaysonii Horsfield, lo scoiattolo variabile, completamente bianco, protagonista dello scatto di Alfonso, il quale si aggirava indisturbato tra la vegetazione.

Si tratta di una specie prevalentemente arboricola, con abitudini diurne, originaria del sud est asiatico. Questa simpatica e incantevole specie è stata introdotta negli anni ottanta anche in Italia. Due le località interessate, Acqui Terme, in Piemonte, e Maratea, in Basilicata. Resta comunque affascinante la presenza di questi scoiattoli sul territorio, animali furbi ed intelligenti, nonostante l’indole dispettosa e giocherellona. Ringraziamo Alfonso Latocca da anni ormai appassionato di fotografie naturalistiche e che regala spesso a coloro che lo seguono sui social, scatti fotografici dalla particolare bellezza e naturalezza.