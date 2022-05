Un’iniziativa unica nel suo genere. Oltre un milione di api a contatto con loro in completa sicurezza

Dormire con le api, si può. Nella giornata mondiale delle api appena trascorsa circondate da arnie si può solo in Basilicata. Visitatori e turisti possono non solo osservare gli insetti ma vivere in sicurezza a stretto contatto con loro. L’iniziativa a Grottole, comune di 2 079 abitanti, in provincia di Matera che al momento non ha precedenti di questo tipo: in Trentino Alto Adige e Slovenia si può stare a contatto con le api ma non si può dormire insieme. L’iniziativa è dell’impresa sociale Wonder Grottole insieme a Davide Tagliabue, specialista in autocostruzione, che sono riusciti a costruire l’Air Bee&Bee: una struttura immersa nelle campagne di Grottole, utilizzando oltre 3,5 metri cubi di abete betulla e oltre 3000 viti. Un ambiente unico integrando ben 9 arnie ognuna abitata da una famiglia di api. Una struttura completamente ecosostenibile all’interno della quale attrae una teca in vetro posta sul tetto con migliaia di api che consentono agli ospiti di potersi sentire veramente parte integrante di un alveare. Una iniziativa unica nel suo genere che permette a tutti di poter osservare direttamente il paziente lavorio di oltre un milione di api vivendo a contatto con loro in completa sicurezza. Primo apiario integrato in una struttura ricettiva prenotabile su Airbnb.

Un soggiorno che permette di sperimentare anche l’api-terapia, un’esperienza che consiste nell’ascoltare il ronzio degli insetti e percepire l’aroma caratteristico creato dalle molecole volatili prodotte dentro un alveare tra quello del miele e della resina. Obiettivo di Silvio Donadio socio fondatore della Wonder Grottole: “Una iniziativa che nasce per offrire una singolare esperienza immersi nella natura a contatto con le api. All’interno della struttura sarà possibile pernottare e offrire anche esperienze didattiche dove viene raccontata tuttala vita delle arnie”. I viaggiatori, che sceglieranno di pernottare nell’Air ‘Bee&Bee, saranno accolti dall’apicoltore Rocco che si occuperà di loro portandoli all’interno del mondo delle api in tutta sicurezza.

Oreste Roberto Lanza