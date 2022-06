Oggi l'evento popolare che ha radici antiche e che più rispetta i riti e i gesti della tradizione celtica

Inizia la discesa verso il paese. Il rito arboreo è alle battute finali e quello di Rotonda è senza dubbio, quello che più rispetta i riti ed i gesti di una tradizione atavica che rimanda ai mitici riti celtici.

Tanti sono i chilometri da percorrere tra strade sterrate prima di arrivare a Rotonda.

Intanto oggi, sabato 11 giugno, di prima mattina, il gruppo “rocca” parte da "Piana Grande" per raggiungere Pedarreto e nello stesso tempo la “pitu” parte dalla fontana di "Sciartaglie" per dirigersi a verso Piano Pedarreto .Alle 10.30 la Santa Messa dinnanzi alla statua del Santo a Pedarreto. Al termine il gruppo “rocca” da l'avvio al corteo arboreo, seguito dalla “pitu” e dalle “porfiche”.La prima tappa del corteo si conclude nel tardo pomeriggio con l'arrivo di tutti i gruppi in località "Puzzicelli".E il viaggio tra fatiche titaniche, antiche tecniche per il trasporto, forzuti buoi, preghiere, musiche balli e canti in onore del Santo Patrono, Sant’ Antonio da Padova continua.