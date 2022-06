Come scopo la promozione e la valorizzazione delle risorse umane con l’uso del cavallo

Sarà un fine settimana particolare quello che si vivrà a San Severino Lucano. Ospiti d’onore saranno cavalli e cavalieri per convegni, spettacoli, visita al territorio comunale e alle bellezze paesaggistiche del Parco Nazionale del Pollino, per l’iniziativa TREKKING A CAVALLO SUL POLLINO promossa dall’associazione Gean (Guardia Equestre Ambientale Nazionale) in collaborazione con l’amministrazione comunale. L’associazione Gean (con sede principale ad Atella presso la Valle dei cavalli), spiegano dal sodalizio, è a carattere nazionale ed ha come scopo la promozione e la valorizzazione delle risorse umane con l’uso del cavallo. L’animale, lo ricordiamo, ha una elevata utilità con fini occupazionali, turistici ed attrattivi sul tema di equiturismo. Mentre per quanto riguarda la salvaguardia ambientale Gean è professionalmente preparata per formare cavalieri e guardie a cavallo per sorvegliare il territorio boschivo, fiumi e fare prevenzione per discariche abusive e altri reati presenti sul nostro territorio.

“L’impegno nel Parco del Pollino, continuano da Gean, è anche di ricercare sul territorio i cavalli che vivono allo stato brado per educarli ed addestrarli al lavoro appunto al servizio delle Guardie a Cavallo. Non di meno lo scorso anno si è provveduti ad effettuare con il comune di San Severino Lucano un protocollo d’intesa convenzionale, che mira proprio alla promozione di queste tematiche nel territorio del Parco”. L'equiturismo, afferma il primo cittadino di San Severino Lucano Franco Fiore, è uno dei modi migliori per vivere, amare e conoscere la natura, in armonia e rispetto con l'ambiente. Per noi può essere una nuova occasione di sviluppo turistico, del resto la pandemia ha innescato radicali cambiamenti qualitativi e quantitativi nella domanda e nell’offerta turistica; le scelte del turista sono cambiate, si va verso la scoperta di destinazioni esterne alle traiettorie turistiche consolidate, dove la bassa densità abitativa e la ridotta pressione antropica stagionale garantiscono un turismo “più sicuro” rispetto ai rischi di contagio. Noi ci candidiamo a ospitare naturalmente proponendo maggiore attenzione ai concetti di sostenibilità, autenticità e riscoperta del valore locale. Dunque, così come la bicicletta, anche il cavallo potrebbe essere un nuovo “mezzo” per esplorare le nostre aree incontaminate”.

Di seguito programma dettagliato da realizzarsi:

Venerdi 17 giugno.

Ore 16,00 raduno dei cavalli e cavalieri;

ore 18,00 Convegno sul tema Guardie ambientali a cavallo

sabato 18 giugno:

ore 9,00 raduno e passeggiata a cavallo alla ricerca di cavalli del territorio allo stato brado

ore 11,00 sentieristica del Pollino per studio sperimentale della salvaguardia ambientale del territorio.

ore 16,00 battesimo della sella

ore 18,00 esibizione di tiro con l’arco a cavallo con la presenza del campione italiano Summa Stefano.

Domenica 19 giugno:

Ore 9,00 raduno e passeggiata a cavallo per il comune di San Severino Lucano e dintorni.

Ore 11,00 battesimo della sella

Ore 13,00 pranzo conviviale

Ore 16,00 rientro a Valle dei Cavalli.