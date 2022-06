Pittella: “Non capita tutti i giorni sentirli così vicini e fattivi alle tematiche relative all’ambiente”

Presentato, nella sala consiliare del comune di Lauria, il gioco didattico da tavolo “Attenti ai Rifiuti”. Un gioco legato al concetto del “fare” ideato e creato dai ragazzi volontari di Green Future, in particolare da Cristiana Sarubbi, Giorgia Grisolia, Maria Perrotti, Marianna Pierro, Simona Schettini e Giuseppe Scaldaferri, in collaborazione con l’Amministrazione del Comune di Lauria e la Società ProgettAmbiente. Giovani volontari da tempo impegnati alla tutela delle aree verdi, la cura e la valorizzazione del patrimonio ambientale e urbanistico. Il gioco rientra in un progetto di educazione ambientale rivolto e realizzato per le scuole primarie del Comune di Lauria che verrà proposto in versione definitiva a partire da settembre, in concomitanza con l'inizio del nuovo anno scolastico. Lo scopo del gioco è quello di effettuare un corretto smaltimento dei rifiuti, bisogna pescare la carta corrispondente ad un determinato rifiuto e riporla nel bidone corretto.

All’appuntamento di presentazione oltre ai ragazzi del servizio civile erano presenti il capogruppo e delegata Bruna Gagliardi, l’assessora all’ambiente Ester Caimo, il dirigente scolastico dell’I.C. “Giovanni XXIII” Vito Carlomagno, la presidente di ProgettAmbiente Loredana Durante e il Sindaco Gianni Pittella molto soddisfatto dell’iniziativa : “non capita tutti i giorni sentire dei ragazzi parlare di agenda 2030 e, soprattutto, così vicini e fattivi in modo concreto alle tematiche relative all’ambiente. Spesso questi messaggi restano solo slogan che poi non vanno avanti. Torna di moda una tematica su cui io personalmente ho fatto e sto facendo molte battaglie, e mi riferisco all’insegnamento dell’educazione civica nelle scuole”. Sulla stessa frequenza anche l’assessore all’ambiente Ester Caimo:“un’esperienza positiva che valorizza il lavoro e la creatività dei giovani del nostro servizio civile, i quali si sono dimostrati attenti e sensibili verso una tematica che riguarda noi tutti e su cui è necessario sempre informare e sensibilizzare”.

La presenza di un servizio civile cittadino che funzioni e informi è fondamentale, stimola anche i giovani sulle tematiche non solo sociali il pensiero dell’assessore all’Istruzione Bruna Gagliardi: “questo gioco così formativo è una fantastica opportunità a tutto tondo, che dimostra come il servizio civile non sia un ‘parcheggio’ per i nostri ragazzi, come da molti è ingiustamente e volgarmente definito, ma bensì una vera e propria palestra di vita sociale”. Grande appagamento da parte dei ragazzi green future protagonisti del gioco realizzato: “la creazione di questo gioco didattico -concludono i volontari di green future- è un veicolo di sensibilizzazione verso le bambine e i bambini al rispetto dell’ambiente, insegnando loro quanto sia importante differenziare e come farlo, in maniera divertente”.

Oreste Roberto Lanza