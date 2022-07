Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

E' successo in località “Bosco Magnano”, ad intervenire i Carabinieri forestali del Parco

Un giovane cerbiatto era rimasto incastrato in mezzo ai sassi del torrente Frida in stato di ipotermia. Grazie alla segnalazione di alcuni turisti i quali rientrando da un’escursione a piedi nel bosco hanno notato l’animale in difficoltà che hanno lanciato subito l'allarme chiamando il numero di soccorso.

Immediatamente è stata avvertita una pattuglia presente nelle vicinanze dei militari della Stazione Carabinieri Parco di San Severino Lucano e Noepoli. Sono arrivati sul posto, in località “Bosco Magnano” nel Comune di San Severino Lucano ed hanno messo in salvo l’animale, affidandolo poi successivamente alle cure di un veterinario dell'azienda sanitaria.