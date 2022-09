Macchia: “L’arrivo del periodo invernale porterà sicuramente un aggravio di spesa”

“Siamo al fianco del presidente Ghirelli sulla posizione assunta in merito al costo dell’energia per il club di serie C”. Risponde così il presidente del Potenza Calcio Donato Macchia sulla questione energetica che comincia a riguardare il calcio in generale, soprattutto la terza serie professionale. “L’arrivo del periodo invernale porterà sicuramente un aggravio di spesa, tra illuminazione e riscaldamento delle strutture”. Ha continuato Macchia, al fianco di del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, che chiede un intervento necessario della politica per evitare di arrivare all’impossibilità di perseguire l’obiettivo di sostenibilità dei bilanci. Su questo tema Macchia è ancora più preciso: “abbiamo sposato l’Agenda 2030 con 17 goal di sviluppo sostenibile, definiti dall’Organizzazione delle Nazioni Unite come strategia per raggiungere un futuro migliore per tutti.

Lo testimoniano i lavori per rendere accogliente e centrale lo stadio Alfredo Viviani. Pertanto auspichiamo interventi concreti e mirati a livello nazionale e locale che consentano alle società di usufruire di stadi centri sportivi alimentati da fonti energetiche a basso costo ed in linea con i principi della sostenibilità”. Sulla stessa frequenza anche il direttore dell’Az. Picerno Vincenzo Greco: stiamo cercando di evitare gli allenamenti del tardo pomeriggio anche disputando le gare di sera. Si preferisce fare allenamento la mattina proprio per cercare di risparmiare qualcosina”. Per una piccola società come il Picerno deve sempre far quadrare i conti: il peggio deve ancora arrivare. Dal mese di ottobre avremo ancora maggiori difficoltà perché i costi aumenteranno ancora di più”.

Sui bilanci delle squadre non pesa soltanto il costo dell’energia ma anche i costi delle trasferte un onore ancora maggiore soprattutto a fronte di un minore contributo degli sponsor. Tra diritti televisivi e botteghino gli incassi non sono sufficienti. Ma questo non porterà a nessun aumento dei biglietti assicurano dalle due società lucane Potenza e Az. Picerno come ribadito dal diretto generale della leonessa: “non possiamo scaricare questi costi sui tifosi”. Intanto il Presidente della Lega Pro Ghirelli nella riunione con tutti i presidenti ha sollevato il problema dell’energia attraverso un preciso report: più 96 per cento di costi registrati per il gas, più 90 per cento di costi per l’energia. Su questi dati nei prossimi mesi il dibattito si farà più difficile.

Oreste Roberto Lanza