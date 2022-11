In occasione della giornata dell'albero 2022, Comune, Parco del Pollino e Servizio Civile insieme per l’ambiente

L'Amministrazione Comunale di Calvera, in collaborazione con il Parco Nazionale del Pollino e i Volontari del Servizio Civile Universale, presenta l'evento: "Adotta una piazzetta verde" che avrà luogo a Calvera (Pz) il giorno 21 novembre 2022 dalle ore 11:00 in occasione della giornata nazionale dell'albero. Nella suddetta giornata l'obiettivo è quello di educare giovani ed adulti al rispetto dell'ambiente, informando loro circa l'importanza del corretto smaltimento dei rifiuti, l'essenzialità degli alberi ed il loro ciclo di vita.

Inoltre, restando in tema con la giornata dell'albero nella quale verranno piantati dei gelsi, verrà esposto anche il laboratorio di allevamento dei bachi da seta che è stato realizzato nella biblioteca comunale nella primavera passata. L'evento sarà articolato in diverse fasi: la prima sarà dedicata alla bonifica di alcune piccole aree, poi ci si sposterà nel luogo prestabilito in cui avverrà la piantagione di alcuni gelsi seguita dalla spiegazione del ciclo vitale da parte di un esperto del settore. In seguito, a conclusione della giornata, ci riuniremo tutti all'Antico Lavatoio per consumare il pranzo a sacco etrascorrere un momento rilassante all'insegna del rispetto della natura.

