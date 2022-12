Il progetto coinvolgerà altri comuni con Rivello che farà da capofila

Un progetto per un parco naturale sui fiumi Noce e Sinni. Il progetto coinvolgerà ben nove antichi ponti che torneranno a nuovo splendore e a nuove funzionalità. Storicamente i due corsi d’acqua hanno rappresentato e rappresentano tutt’oggi la risorsa principale per gli insediamenti umani che, dalla costa verso le aree interne, si sono sviluppati sul territorio lucano. Il programma si inserisce nel Contratto di Fiumi dell’area che abbraccia soprattutto il territorio di Rivello scelto, come esempio unico al Sud, dall’Agenzia per la Coesione Territoriale. Gli altri sono al Nord, sull’Adda e al Centro Italia nel territorio di Pescara. In particolare per Rivello sul fiume Noce , dove l’estate viene praticato il River Trekking (sport che consiste nello scendere a piedi torrenti di montagna) per circa un chilometro, la zona è stata appena riqualificata da parte della forestazione del Consorzio di Bonifica come ha precisato il sindaco Franco Altieri: “Il primo passo verso un idea di recupero dell’area fluviale più significativa del nostro comune realizzato attraverso una partecipazione e un finanziamento ricevuto dalla società consortile flag coast to coast nell’ambito del contratto del fiume Noce. Ci saranno altri interventi di trecento mila euro già finanziati per un'altra area significativa che è quello del ponte più bello che è sul fiume Noce. Il Ponte Grande”.

Un intervento che permetterà di mettere in sicurezza uno dei ponti più significativi del territorio. Verrà ripulito per poter essere raggiunto da turisti e visitatori. Accanto sorgerà un anfiteatro al posto dell’attuale isola ecologica in fase di trasferimento. Il progetto prevede un terzo steep che riguarderà la riqualificazione di nove ponti coinvolgendo altri comuni dove Rivello farà da capofila. Da tempo è pronto un progetto di fattibilità costato ben oltre un milione e quattrocento mila euro che attende soltanto un documento di esecutività. Per questo gli enti interessati hanno indicato l’inizio dei lavori entro l’estate. Continua il percorso del “Contratto di Fiumi” che ha l’obiettivo di riportare i Fiumi al centro delle comunità.

Oreste Roberto Lanza