Vista l'emergenza Covid-19 si è deciso di celebrare soltanto la Santa messa in Piazza Unità d'Italia

L'amministrazione comunale e la Parrocchia di Senise di comune accordo, data la situazione pandemica in atto, hanno deciso che per la festività di San Rocco la processione viene sospesa e sarà celebrata soltanto la messa del giorno 16 agosto in piazza Unità d'Italia nel Rione Rotalupo alle ore 20.00.

Al termine della celebrazione saranno accesi i fuochi pirotecnici. Si invitano i fedeli ad indossare la mascherina e rispettare le norme di distanziamento per ottemperare alle normative che per contenere il contagio da Covid-19.

Di seguito il programma:

Celebrazioni del 15 agosto "Solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria": Ore 9:00: San Francesco Ore 11:00: Chiesa Madre Ore 18:30: Chiesa Madre