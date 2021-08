Fedeli preoccupati per le tante voci che parlano di un possibile accorpamento con la Diocesi di Melfi

Acerenza, in provincia di Potenza, in diretta su Rai Uno per la santissima messa domenicale. Alle ore 10,55, in diretta, dalla cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio Vescovo, verrà trasmessa la messa officiata dal vescovo Francesco Sirufo ponendo l’arcidiocesi al centro del cattolicesimo italiano per un giorno. Ma i fedeli sono preoccupati per le tante voci che parlano di un possibile accorpamento con la diocesi di Melfi. “Non è un giorno, ma sono millenni – sottolinea Fernando Scattone-sindaco di Acerenza –vive questa condizione di essere al centro del cattolicesimo. La presenza ancora una volta della Rai è un appuntamento importante che ci spinge, in qualche modo, a continuare sul lavoro che stiamo portando avanti. Abbiamo grande fiducia sull’operato e su ciò che il nostro arcivescovo Monsignor Sirufo sta portando avanti sul tavolo della conferenza episcopale”.

Un’angoscia che incombe su Acerenza, con oltre quaranta mila fedeli al seguito, (Melfi ne ha di più, oltre ottanta mila) forte di oltre diciassette secoli di storia di un episcopato che stendeva molto il suo sguardo. “Acerenza è stata sempre, fino al 1954 – precisa Antonio Martoccia, operatore museo diocesano – diocesi di Acerenza e Matera che comprendeva un vasto territorio che si allargava fino alla Puglia. Alcuni territori rientravano pure nella Calabria”. Acerenza, seconda diocesi più antica d’Italia, con diversi vescovi, un santo e un Papa, rischia di perdere la propria centralità in un tempo difficile del nostro quotidiano. Ma questo pare non scalfire la fede anche se l’amarezza pare visibile tra i fedeli acheruntini. Causa Covid la cattedrale non sarà accessibile a tutti ma solo ad un numero limitato di persone. Nonostante la capienza della nostra cattedrale, la Rai ha disposto il numero limitato dei partecipanti.

Oreste Roberto Lanza