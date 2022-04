Send by email

Vicinanza alle persone meno fortunate con un gesto concreto da parte dell'Associazione

Il 15 Aprile 2022 l’Associazione Enzo Gallitelli ha effettuato una donazione di cibo e beni alimentari all’Istituto Padre Minozzi di Policoro in provincia di Matera. L’Associazione nata per ricordare Enzo Gallitelli, con sede operativa a Policoro, ha donato alimenti a favore delle famiglie indigenti della comunità policorese per il tramite dell’Istituto Padre Minozzi.

“La nostra Associazione vuole dimostrare con questa donazione la sua vicinanza alle persone meno fortunate con un gesto concreto – commenta la Vice Presidente dell’Associazione Rossana Gallitelli – Queste sono le azioni che ci riempiono il cuore e ci rendono parte attiva di una comunità sempre più bisognosa di particolare attenzione verso gli altri”.