“Siate protagonisti. La scuola come luogo di dialogo, prima di tutto fra voi e poi con i professori"

L’Arcivescovo di Potenza, Mons. Salvatore Ligorio e l’Arcivescovo di Matera-Irsina Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo hanno così voluto porgere i loro più cari auguri a tutti gli studenti lucani per il nuovo anno scolastico.

: “Il vostro Vescovo vuole augurarvi un buon anno scolastico. Non si tratta di una formalità ma di un'esigenza che nasce dal cuore. Intendo comunicarvi, in nome del Vangelo, tutta la fiducia che la Chiesa nutre nei vostri confronti perchè voi rappresentate veramente la speranza di una storia nuova per questa terra impregnata di troppa rassegnazione e di scarsa fiducia in sè e negli altri, dove si scambiano spesso per volontà di Dio situazioni che sono solo effetto di scelte degli uomini. La Basilicata sarà migliore se voi sarete migliori di noi adulti che vi abbiamo preceduti e non siamo stati capaci di creare le condizioni per un futuro degno delle nuove generazioni. Mi rivolgo a voi in occasione dell'inizio delle lezioni perché il tempo di scuola è tempo di grazia e di opportunità. Nelle aule dove trascorrerete parte delle vostre giornate - continua - si gettano le fondamenta non solo per un umanesimo integrale, che considera la trascendenza come una dimensione fondamentale dell'uomo, ma anche per una società più giusta, fondata sula dignità di ogni persona che trova nel bene comune le condizioni per la sua realizzazione. Il vostro vescovo vi invita pertanto a frequentare la scuola come luogo di dialogo, prima di tutto fra voi e poi con i professori che hanno il compito delicato e difficile di accompagnarvi nel percorso educativo ed, infine, in modo critico, con le correnti di pensiero che attraversano il nostro tempo, senza escludere un confronto sereno ed aperto col Vangelo, pena la totale incomprensione della nostra società. Il Vangelo non vi impone nulla, vi indica solo una proposta di soluzione per le domande di senso che interrogano sicuramente la vostra vita. Cari giovani, la Basilicata ha bisogno di voi perché voi sarete la nuova e, si spera migliore, classe dirigente. Pertanto vi esorto nel nome del Signore: fatevi sentire, dite la vostra sulla realtà che vivete e, se necessario, alzate la voce! Con Papa Francesco, aggiungo "siate protagonisti"! – conclude - La Chiesa sarà dalla vostra parte ogni volta che, come disse San Giovanni Paolo II durante la sua visita in Basilicata nel 1991, rivendicherete più giustizia sociale, più solidarietà, ogni volta che denuncerete il clientelismo come metodo di governo e la raccomandazione come mezzo per trovare lavoro".



Di seguito anche il messaggio dell’Arcivescovo di Matera-Irsina Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo: “Carissimi - esordisce , all’inizio di ogni nuovo scolastico, da parroco, ero abituato a benedire gli alunni, i docenti e quanti operavano nel mondo della scuola. Da vescovo, invio il messaggio soprattutto a voi. Ogni giorno mi capita di ascoltarvi e ogni giorno colgo una ricchezza interiore strabiliante che non sempre viene apprezzata o, addirittura, valorizzata. Tanti dubbi, perplessità, tante sofferenze e lacrime nascoste, e dietro, un grido soffocato che mal cela un bisogno, una richiesta di aiuto: essere capiti e accompagnati. È tutta vostra la voglia di allargare relazioni che permettano a tutti di crescere insieme. Del resto alla base di ogni sfida educativa sono necessarie le relazioni capaci di abbattere i muri generazionali e camminare insieme. E questo vale non solo nella realtà educativa della scuola, indispensabile e fondamentale per la crescita umana, culturale e spirituale, ma in tutte le realtà nelle quali ci muoviamo. Ci sono tante emergenze nelle quali ci stiamo agitando in questi ultimi anni: una vera e propria sfida per non rimanere intrappolati in un mondo senza fiducia e speranza. La pandemia, la guerra, la crisi energetica e tante altre situazioni di sofferenza, stanno mettendo a dura prova la nostra identità di uomini. Spesso vi vedo e sento sfiduciati verso le istituzioni: Chiesa, politica, sanità, scuola. Non posso darvi torno. Avete ragione da vendere! Ma aver ragione non vuol dire “solo” puntare il dito, è necessario rendersi co-responsabili del cambiamento auspicato. L’ini- zio di un nuovo anno scolastico deve rappresentare l’inizio di un nuovo modo di pensare, ragionare, scegliere, senza sfuggire l’impegno e le responsabilità personali. Quando ci sono emergenze a causa di calamità naturali non si aspettano solo i soccorsi, pur necessari e indispensabili, ma tutti ci rimbocchiamo le maniche per spalare fango e acqua. Diventiamo tutti indispensabili, e spesso, soprattutto voi giovani, sia nel passato che ancora oggi, venite chiamati “Angeli del fango”. Ebbene, indispensabili dobbiamo esserlo sempre, affinché tutti possiamo sentirci protagonisti di un mutamento epocale nel modo di ragionare e saper scegliere per il bene comune abbattendo steccati e costruendo ponti di umanità: e chi, meglio di voi, traboccanti di gioventù e di domani? Il mondo della scuola viene in nostro soccorso per aiutare a crescere non solo nella conoscenza di nozioni, ma nei rapporti umani e nell’impegno di quel bene comune che sa dire no ad ogni forma di ingiustizia, discriminazione, e difendere la dignità della persona superando la logica della sistemazione ad ogni costo, del posto da occupare anche usurpando, della prepotenza, della violenza. Tutte cancrene che alimentano il male e che vogliono distruggere la convivenza di culture diverse, sociale, civile, morale, spirituale – conclude – Da Matera vogliamo dire che c’è bisogno di una conversione culturale. Perché questo avvenga è necessario che ci sia un cambiamento di mentalità capace di perseguire in modo speciale la sussidiarietà. Significa che “tutte le società di ordine superiore devono porsi in atteggiamento di aiuto, quindi di sostegno, promozione e sviluppo rispetto alle minori”. Il pane diviene così il segno della comunione, della fraternità, dell’appartenenza all’unica famiglia che si nutre dell’unico cibo, sacro, spezzato e distribuito a tutti: esattamente come fece Gesù quando istituì l’Eucaristia. Auguro a tutti voi, carissimi ragazzi e giovani, a tutto il corpo docente e a quanti operano nel mondo della scuola, di ripartire con rinnovato entusiasmo. Applicarsi allo studio e approfondire nella ricerca seria è cosa lodevole e necessaria perché ogni ragazzo realizzi il sogno che oggi lo affascina e i talenti di cui è graziato; crescere in umanità è più difficile ma diventa fondamentale per costruirsi uomini e donne di domani. Ecco perché la scuola sarà sempre chiamata ad assolvere a due funzioni primarie e ineludibili: insegnare, e cioè, lasciare, intridere segni, ed educare, condurre fuori far affiorare i talenti del giovane. È in questa prospettiva che gli insegnanti, ogni insegnante, diventa prezioso e insostituibile agli occhi di ogni alunno. Vi abbraccio tutti nella speranza che anche quest’anno possa continuare ad incontrarvi nelle vostre scuole così come in tante ho già fatto. Vi benedico, paternamente vi abbraccio e prego per ognuno di voi, qualunque sia il vostro credo Con affetto”.