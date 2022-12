Nel gennaio del 1958 Papa Pio XII l'ha elevò a Basilica Minore una lapide con incisa la bolla papale a ricordo

Una bella notizia. Riapre la Basilica Cattedrale di Melfi, l’edificio religioso più importante della città federiciana, cuore pulsante della diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa. Un restauro iniziato nel 2016, eseguita dall’impresa di costruzioni e restauro Michele Prota e Figli di Melfi,la conclusione dei lavori vede per primo la soddisfazione del Vescovo Ciro Fanelli: “si restituisce un luogo di fede ai cittadini e alla comunità cristiana. Un bene che racconta non solo la storia plurisecolare di una comunità, ma anche la sua fede, dal momento che la Cattedrale rappresenta un edificio simbolo dell’identità civile e religiosa della comunità melfitana e diocesana”. L’appuntamento è fissato per Il prossimo 7 dicembre in concomitanza con i primi vespri della solennità dell’Immacolata Concezione, con una solenne liturgia presieduta dal vescovo Ciro Fanelli si riaprirà ai cittadini del territorio a tutti i fedeli il monumento religioso più importante del Centro Storico di Melfi. Le pagine di storia ricordano come nel gennaio del 1958 papa Pio XII l'ha elevò alla dignità di Basilica Minore e a ricordo di ciò, nella navata di sinistra, è stata collocata una lapide con incisa la bolla papale. Nella circostanza il Vescovo Fanelli a cinque anni dal suo ingresso in diocesi, indirà formalmente la sua prima “Visita Pastorale” alla Diocesi e darà inizio ad uno speciale anno giubilare della Cattedrale (7 dicembre 2022 – 8 dicembre 2023) con il dono delle Indulgenze concesso benevolmente da Papa Francesco. Appuntamento storico, religioso ma anche di un grande momento culturale.

Infatti la celebrazione sarà preceduta da una serie di Convegni, organizzati dall’Ufficio Diocesano dei Beni Culturali diretto da Monsignore Ciro Guerra, incentrati su diversi temi: la storia, la teologia, la luce, il restauro, il multimedia e la musica. Mercoledì 30 novembre scorso si è tenuto il primo incontro affidato allo scrittore e storico Raffaele Nigro; il secondo con Monsignore Vincenzo Carmine Orofino, Presidente della Commissione regionale della Conferenza Episcopale di Basilicata per la Edilizia di culto e BB.CC.EE. insieme alla teologa e filosofa, prof.ssa Giuseppina De Simone. Il prossimo lunedì 5 dicembre ci sarà la relazione affidata all’architetto Mario De Luca, la conclusione martedì 6 dicembre con l’intervento della Carraro Lab Innovation Design che ha realizzato il tour virtuale del monumento. Previsto da parte dell’Amministrazione comunale l’inaugurazione della nuova illuminazione scenica dei monumenti in Piazza Duomo. L’ 8 dicembre gli eventi e le celebrazioni saranno conclusi con il concerto “Le note della Cattedrale” a cura di Tony Leva, responsabile diocesano della musica sacra. Basilica ricca di storia:le prime costruzioni risalirebbero al 1076, volute da Roberto il Guiscardo. Nel 1153 Ruggero II, oltre al rifacimento della facciata, di cui nulla resta, fece realizzare un imponente campanile in stile romanico normanno, alto circa 50 metri ed edificato da Noslo di Remerio, che si sviluppa su tre piani. Un momento alto in cui la storia vive nella fede, la fede si fa storia.

Oreste Roberto Lanza