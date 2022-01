Bruno: in rete le eccellenze territoriali per offrire ai turisti esperienze in prima persona

É online il portale Pollino Experience (pollinoexperience.com), il progetto di comunicazione e promozione territoriale che aggrega le strutture ricettive e quelle della ristorazione afferenti all'albergo diffuso di Rotonda "Il Borgo Ospitale". Il portale si suddivide in quattro principali sezioni: Food, con link diretti alle strutture della ristorazione e all'offerta enogastronomica di eccellenza e che valorizza le due DOP: la melanzana rossa ed il fagiolo bianco; Ospitality, sezione con collegamento diretto all’Albergo Diffuso Borgo Albergo" e le sue strutture; Wellness, l'area per scoprire i servizi per il benessere offerti della SPA Eufrasia; Nature, una sezione dedicata interamente alle esperienze dirette a contatto con la natura e l'ambiente, per chi cerca un'esperienza turistica pienamente sostenibile ed ecologico. Alle quattro sezioni se ne aggiunge un'altra, Stories, dedicata al racconto del territorio, della sua storia e delle storie che lo caratterizzano, fatto in prima persona con le testimonianze dei protagonisti e degli ospiti delle strutture.

"Pollino Experience - dichiara Franco Bruno, ideatore del progetto - vuole mettere in rete le eccellenze territoriali per poter offrire ai turisti una vasta gamma di esperienze da poter vivere in prima persona.Il Pollino, a partire da Rotonda, è ormai una delle mete principali del turismo nazionale ed internazionale che vuole vivere un'esperienza diretta a contatto con la natura e la bellezza di un luogo carico di fascino e bellezza. Proprio per poter rendere ancora più attrattiva la nostra offerta turistica abbiamo scelto di migliorare e semplificare la "user experience" mettendo in campo questo progetto digitale ed innovativo. I viaggiatori, i turisti, ricercano oggi esperienze più intense che possano coinvolgere tutti i sensi e generare emozioni che diventeranno sublime memoria e ricordi gentili da raccontare e condividere. La destinazione non è più al centro degli interessi, se conosciuta o meno non fa molto la differenza, ma ciò che conta è vivere un’esperienza intima ed essere protagonisti del proprio tempo" .“L'impresa turistica – continua Bruno- deve oggi tener conto dei nuovi modelli di sviluppo concentrandosi in particolare su parole come sostenibilità, innovazione, turismo diffuso nel tempo e nel territorio . Un turismo che, mettendo al centro le persone e le proprie passioni, dovrà proporsi come esperienziale, diffuso e puntiforme, puntando sempre più a formulare proposte personali, uniche, irripetibili e da raccontare. Elementi che – conclude Bruno - il nostro territorio è in grado di offrire e che oggi, anche grazie a Pollino Experience, sono accessibili a tutti."

Pollino Experience si rivolge sia ai tour operator che ai singoli turisti ed è un progetto di narrazione e promozione del turismo sostenibile, esperienziale e lento.