Lo storico programma di Rai Uno sarà nelle terre di Federico II. Cultura, natura ed enogastronomia

Domenica prossima, 6 marzo, “Paesi che vai” sarà nel Vulture e a Castel del Monte. Lo storico programma di Rai Uno, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi, patrocinato dal Ministero della Cultura, che va in onda ogni domenica mattina dalle 9.40 alle 10.30, offrirà al telespettatore ambienti, storia e paesaggi della parte nord della Basilicata. Il territorio declinato nei suoi molteplici aspetti e risorse: la storia, l'arte, l'architettura, i siti archeologici, i monumenti, la cultura, le tradizioni, gli usi e i costumi popolari, l'ambiente, le risorse naturali, le specialità enogastronomiche, le peculiarità dell'ingegno e del talento lucano. Livio Leonardi, partirà proprio dal celebre Castello dalla forma ottagonale, varcherà la soglia di un portale narrativo che condurrà il suo pubblico ad Ovest, in Basilicata, alla scoperta della terra che Federico II di Svevia tanto amò.

Livio Leonardi, insignito di importanti riconoscimenti quali la Medaglia d’Oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo, immergerà il proprio racconto sulle tracce del grande Imperatore proprio in quel di Melfi dove videro la luce le celebri Costituzioni, con il racconto che proseguirà nella vicina Chiesa rupestre di Santa Margherita. Le telecamere si sposteranno nella Cattedrale di Santa Maria Assunta e San Canio di Acerenza, dove si incontrano racconti dal sapore leggendario, per poi esplorare i segreti di Castel del Monte, giungendo, dopo, nell’Abbazia della Santissima Trinità di Venosa. Ci sarà anche un momento per le telecamere di Rai Uno di far emergere quelle location che hanno fatto da sfondo a celebri pellicole cinematografiche e serie televisive. Per “Paesi che vai” non mancherà un momento per visitare le bellezze del Parco nazionale che si estende in ben due regioni.

Oreste Roberto Lanza