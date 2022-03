Il sindaco Valluzzi: grazie ad una comunità che ha creduto in tutte le azioni che l’amministrazione pubblica

Castelmezzano modello di turismo di montagna sostenibile al quale ispirarsi. Lo dice la FAO e l’organizzazione mondiale del turismo, inserendo il borgo lucano nel proprio catalogo, pubblicato di recente da Fao, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, e da Unwto, l'Organizzazione mondiale per il Turismo, nella sezione "Turismo di montagna, verso un percorso più sostenibile”. A pagina 82 delle 120 pagine c’è appunto Castelmezzano. Una "best practice” (una buona pratica, la miglior pratica) comunitaria che mette in luce un territorio virtuoso, esempio di sviluppo sostenuto da fondi pubblici e dal lavoro di tanti piccoli investitori, che hanno lavorato alla valorizzazione del territorio.

Assieme al borgo di Castelmezzano e al comprensorio delle Dolomiti Lucane viene segnalato anche il borgo "gemello" Pietrapertosa. Nella pubblicazione che riporta esempi da tutto il mondo, dagli Stati Uniti al Nepal, passando per l'Australia, istituzioni pubbliche e operatori privati che hanno saputo evidenziare le opportunità della montagna per la società, vi è dunque la buona pratica di Castelmezzano, una delle tre scelte sul territorio nazionale ( le altre sono l'Associazione Naturavalp di Valpelline in Valle d'Aosta e l'Osservatorio Turismo Sostenibile dell'Alto Adige), unica nel Sud d’Italia per eccellenza del patrimonio naturale, culturale ed enogastronomico.

Nel testo intitolato "Turismo comunitario" si legge come a partire dalla Società pubblica "Volo dell'Angelo", costituita dal Comune di Castelmezzano e da quello di Pietrapertosa, in collaborazione con tanti piccoli investitori privati, si sia resa possibile la creazione di un indotto economico e occupazionale rilevante, rallentando così la tendenza allo spopolamento nelle aree rurali interne. E questo grazie anche alla forza comunicativa dell'attrattore del Volo dell'Angelo e altre esperienze all'aperto lanciate negli ultimi dieci anni. Non solo il Volo dell’Angelo, ma la strada delle sette pietre, il ponte di Nepal la strada ferrata hanno contribuito a che il borgo diventasse un vero marchio turistico. “Grazie ad una comunità – sottolinea Nicola Valluzzi, sindaco di Castelmezzano – che ha creduto in tutte le azioni che l’amministrazione pubblica ha messo in campo. Ha creduto, fino al punto di riqualificare il patrimonio edilizio, di creare oltre quaranta strutture recettizie, ristoranti, bar, pizzerie; un sistema capillare di investimenti che ha generato economia, ricchezza attraverso la redistribuzione delle opportunità. Ora sta per essere approvato un ultimo parere per un altro grande attrattore. Gli attrattori hanno la funzione di elevare la capacità comunicativa di un paese senza perdere la propria identità, radici e storia”.

Oreste Roberto Lanza