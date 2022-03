Maggiori servizi sanitari, grande opportunità per il nord della Basilicata. Ma la politica fa polemica

Una buona notizia, nell’ambito sanitario, arriva dal comune di Muro Lucano in provincia di Potenza. La struttura ospedaliera cittadina sarà ospedale di comunità e hub di telemedicina di riferimento per l’intera Basilicata nord occidentale. Il nosocomio murese sarà funzionante 24 su 24 ore e sette giorni su sette con assistenza sanitaria e sociosanitaria, grazie alla compresenza di medici, infermieri e assistenti sociali. Una struttura che farà da ponte tra cure di primo e secondo livello, dove, saranno presi in carico prevalentemente i pazienti cronici. Maggiori servizi sanitari, grande opportunità, stimolo per l’economia della nostra area interna ad iniziare dai posti di lavoro fino ad arrivare alla generazione di un vero indotto. Una notizia a ridosso della presenza del PNRR.

Sanita lucana che produce risposte positive come nel caso dell'ospedale San Gerardo Maiella, frutto pare di una continua collaborazione tra la sua amministrazione e la stessa Regione Basilicata. Scelte giuste con strategie adeguate?

“Direi strategie adeguate – chiarisce Giovanni Setaro, sindaco di Muro Lucano, raggiunto dalla nostra redazione - con scelte giuste. Questo è il merito che riconosco alla mia Amministrazione, essere riuscito in questi anni a trasferire la “magia giusta” a chi di competenza affinché tutto questo potesse diventare realtà. Insomma, una serie di azioni politiche che hanno innescato i giusti processi che dovrà gestire, ovviamente, chi di competenza”.

Quello che sarà l’Hub di Telemedicina, scelta politica fatta dai sette Sindaci dell’Area Interna con somme ministeriali e l’ASP con la regione che avrà competenza per l’attuazione delle attività come funzionerà e quali saranno le precise attività sanitarie. Pare una novità in questi territori.

“La telemedicina è un tema che inizia – sottolinea Giovanni Setaro- ad essere sempre più centrale per i nostri territori ed è sicuramente una grande risposta per le Aree Interne. Nello specifico la telemedicina è il complesso di tecnologie e strumenti che riguardano servizi medici, che vanno dalla formazione di un parere durante la consultazione, alla diagnosi, alle prescrizioni, al trattamento e al monitoraggio del paziente, tutti effettuati da remoto tramite una connessione Internet. La telemedicina non sostituisce la medicina tradizionale, ma la affianca e la integra con nuovi canali di comunicazione e tecnologie innovative, con l’obiettivo di migliorare l’assistenza sanitaria e aiutare i cittadini ad accedere ed ottenere le migliori cure possibili”.

Un evento sanitario importante seguito da polemiche politiche da capire soprattutto a ridosso della presenza del Pnrr. Il solito potere della politica nelle relative attribuzione o una magia realizzata con impegno e convinzione che ha creato problemi politici a chi non si aspettava questa piccola rivoluzione nel suo territorio?

“I fatti sono storia. Si tratta di un evento importante - conclude Giovanni Setaro - che non solo darà finalmente una risposta seria alla Basilicata nord occidentale ma potrebbe cambiare in maniera notevole l’economia di Muro Lucano e tamponare l’effetto spopolamento. Si è trattato di un evento politicamente ghiotto e qualcuno ha maldestramente pensato di potersi attribuire una medaglia politica che invece è solo della mia comunità. Le battaglie non si fanno a ridosso di un bando Pnrr ; quella dell’Ospedale nasce lontano insieme alle comunità del Marmo Platano: l’intuizione di convertirla in hub vaccinale comunale, non solo ha offerto un grande servizio alle comunità locali ma, il successo dell’operazione ha acceso il vero interesse sulla struttura da parte della Regione Basilicata”. In ogni caso a questo punto si apre un grande futuro per la sanità lucana, per Muro Lucano e l’intera area.

Oreste Roberto Lanza