Il sindaco Setaro: una svolta in particolar modo agli Smart Worker che hanno deciso di rientrare nel proprio paese

A Muro Lucano la rete del futuro per lo sviluppo digitale. Iniziati da alcune settimane i lavori dedicati allo sviluppo della fibra ottica nel territorio murese, uno dei territori rientrati nel progetto FiberCop TIM e che vede coinvolti esclusivamente 2.579 Comuni in tutta Italia. Muro Lucano è il primo Comune in Basilicata, pronto per offrire a cittadini ed imprese la “vera” fibra ottica, quella che arriverà nelle abitazioni, anche nelle aree rurali, tramite cavo aereo. Grande soddisfazione del primo cittadino Giovanni Setaro: “Una rete interamente in fibra che consentirà la diffusione dei servizi digitali con connessioni ultraveloci, a supporto dello sviluppo delle imprese e del miglioramento della qualità della vita dei cittadini, contribuendo alla crescita dell’economia locale e della Città”.

“Questa operazione porterà una svolta ai cittadini ma in particolar modo agli Smart Worker che hanno deciso di rientrare nella propria Città di origine o ancora meglio. Muro Lucano potrà diventare attrattiva per l’intera categoria di professionisti i quali potranno trovare un enorme vantaggio di vita in un contesto sociale e ambientale sano quale la nostra Area Interna con la possibilità di operare connettendosi al resto del mondo in maniera ultraveloce grazie alla migliore infrastruttura tecnologica in termini di connettività presente oggi sul mercato. Senza dimenticare le aziende che potranno seriamente misurarsi in maniera competitiva ed innovativa al resto del mondo che corre sempre di più verso orizzonti digital”.



Tempi di completamento? Un’operazione che coinvolge anche le zone con quali vantaggi nell'immediato.

“Parliamo di un intervento importante che l’amministrazione ha voluto fortemente estendere anche nelle aree rurali della Città. Una richiesta ben recepita da Fibercop che ha previsto una progettualità distribuita su più anni. Avremo riscontri immediati già in questo 2022 per poi migliorare l’infrastruttura nelle zone più periferiche del territorio. Un’operazione di questa natura non potrà che generare processi virtuosi in quello che sarà il post pandemia con tutto il tema dei grandi investimenti del PNRR”.

A Muro Lucano il futuro è già in essere con la crescita della cultura digitale con servizi innovativi e personalizzati, attraverso tecnologie sostenibili a basso impatto ambientale e con una rete più accessibile e affidabile. Diceva una vecchia pubblicità: provare per credere.

Oreste Roberto Lanza