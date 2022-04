Fa circa 140 km in bici per raggiungere la sua promessa sposa. Parenti ed amici ad attenderlo

Il Giro d'Italia di ciclismo ritorna in Basilicata. Ma se tanti professionisti percorreranno la tappa in provincia di Potenza, c'è un ciclista amatoriale che è riuscito nell'impresa di percorrere la Basilicata da una parte all'altra. È Giuseppe Cristiano che, per coronare il suo sogno d'amore con la sua promessa sposa, l'ha raggiunta in bicicletta a Vietri di Potenza partendo da Tursi, in provincia di Matera.

Circa 140 chilometri passando dalla suggestiva diga di Gannano, attraversando la saurina fino a Corleto. Poi dritti a Pignola e terminare il tortuoso e faticoso percorso sotto la casa della promessa sposa, con i parenti e gli amici entusiasti ad attenderlo.Una prova d'amore davvero bella e che rimarrà nei ricordi di queste comunità ora legate dal matrimonio.Auguri agli sposi.