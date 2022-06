All'unico candidato si contrapponeva un gruppo di opinione che aveva invitato a votare scheda bianca

A Castelgrande, anche se vi era una sola lista in campo, la competizione elettorale è stata abbastanza accesa, ma i risultati hanno premiato la pacatezza e lo spirito di collaborazione.

Alla compagine “Castelgrande, la nostra terra” guidata da Francesco Cianci si contrapponeva infatti un gruppo di persone che, non essendo riusciti a trovare un’intesa, non hanno presentato alcuna lista e invitavano gli elettori a lasciare in bianco, consiglio seguito solo dal 20% di chi si è recato alle urne.Alla carica di primo cittadino sale quindi Cianci, che è già stato sindaco di Castelgrande tre lustri fa, dopo una campagna elettorale volta a spiegare il programma che si propone e le opere che si intende realizzare per attivare il turismo, incentrato sulla risorsa rappresentata dall’osservatorio astronomico del Toppo e dalla natura. Una campagna condotta con garbo, pacatezza e costante invito alla collaborazione, convinti che i piccoli paesi avranno un futuro nella misura in cui tutta la popolazione collabora e diventa parte attiva.