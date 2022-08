Basilicata storia antica di frane e smottamenti, da Castronuovo Sant'Andrea a Lauria

Ora a Pescopagano, in provincia di Potenza, si teme l’acqua dopo lo smottamento nella notte tra martedì e mercoledì scorso che ha costretto l’evacuazione di ben cinque famiglie. Le piogge, previste nei prossimi giorni, potrebbe far scivolare altri massi dal costone franato, per questo l’amministrazione comunale si è attivata per mettere in cantiere i lavori di messa insicurezza per evitare ulteriori danni. Lo smottamento, secondo i tecnici del comune, pare abbia messo in movimento oltre 120 metri cubi di materiale roccioso caduto sulle case di cinque famiglie costretto allo sgombero e la chiusura immediate di alcune attività commerciali presenti.

Nell’immediato è stato interessato l’ufficio competente regionale e l’assessorato alle infrastrutture. La storia delle frane, dello scivolamento verso il basso di terreni incoerente o reso tale da infiltrazioni d'acqua in Basilicata è all’ordine del giorno. Si stima, al momento, che oltre quaranta famiglie siano fuori dalle proprie abitazioni. Non si è ancora rivolta la nota vicenda di Pomarico, borgo in provincia di Matera, che nel gennaio 2019 vide franare l’intero corso Vittorio Emanuele portando via ben diciotto abitazioni con oltre cinquanta persone sgomberate dalle proprie case. Si attende, come più volte precisato dal sindaco Francesco Mancini, ancora il consolidamento dell’area con il rientro, nella tarda primavera prossima di buona parte delle famiglie sfollate.Nel novembre 2021 la sorte tocco il comune di Castronuovo Sant’Andrea: tredici nuclei famigliari furono interessati da una frana. La messa in sicurezza dell’area sembra completata ma i lavori prevedono tempi lunghi a dire del sindaco Bulfaro: “almeno tre anni”. Per non parlare della frana di Lauria nel quartiere muraccione del gennaio 2021: si è ancora nella fase preparatoria dei lavori. A febbraio 2021 anche il piccolo centro potentino di Ruoti ha visto lo sgombero di ben tre nuclei famigliari a causa di una frana che ha interessato una parte del centro cittadino. I lavori sono fermi da tempo, l’amministrazione spera possano partire entro l’inverno. Da leggere i dati proveniente dall’inventario dei Fenomeni Franosi in Italia realizzato dall’ISPRA e dalle Regioni per capire il rischio presente sul territorio Lucano. Un territorio, quello Lucano, che possiede il cento per cento di pericolosità di frana con diverse risorse da spendere per mitigare la pericolosità dell’evento pare rimaste ferme. A ben ricordare i novantacinque milioni di euro finanziati attraverso i Patti per il Sud dove i lavori dovevano essere affidati entro il termine ultimo del maggio 2020.

Oreste Roberto Lanza