Inoculate 40 dosi di Pfizer di cui 2 a domicilio. Il sindaco: ringrazio tutti coloro che hanno contribuito

Nella giornata di ieri a Castelluccio Superiore, sono stata inoculate circa 40 dosi di vaccino Pfizer di cui 2 a domicilio, grazie all’ organizzazione dell’esercito Italiano.

“Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito proficuamente e concretamente al raggiungimento di tale ambizioso e importantissimo obiettivo, il Vigile Nicola Pierro, per la disponibilità, l’impegno, il lavoro, svolto con professionalità , ringrazio ancora, sentitamente, la Protezione Civile di Castelluccio Superiore per la disponibilità, solidarietà e umanità mostrata, il Presidente della Pro Loco di Castelluccio Superiore Michele Viscione ed in fine tutti i cittadini per aver partecipato alla vaccinazione in modo notevole, conclude il primo cittadino Giovanni Ruggiero”.