“Non potevamo rimanere inermi di fronte alle pesanti ripercussioni di varia natura sulla nostra comunità”

A Maratea si è costituito il Comitato Civico SS18. Il comitato nasce con l’obiettivo di tutelare il territorio e gli interessi della comunità di Maratea in vista dell’avvio dei lavori per la messa in sicurezza del tratto della SS18, cosiddetta Tirrena Inferiore, compreso tra la frazione di Cersuta e il comune di Sapri. Il comitato, al momento, conta oltre 130 adesioni ed è rappresentato da un direttivo costituito da 13 persone; di queste, Nadia Oliva, Mariarosaria Manfredonia, Elena Schettini (coadiuvata da Sabrina Crusco) e Teresa Capua, hanno rispettivamente la funzione di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere. Responsabile all’informazione Manfredonia Mariarosaria. Una lodevole iniziativa civica probabilmente necessaria vista l’importanza dell’intervento. “Sicuramente – precisa Nadia Oliva, presidente del comitato ss18, raggiunta dalla nostra redazione - perché come cittadini non potevamo rimanere inermi di fronte alle pesanti ripercussioni di varia natura che questi lavori avranno sulla comunità di Maratea, è un nostro diritto/dovere”.

Un comitato già pronto con azioni concrete da mettere in atto nelle prossime settimane. “Una delle prime iniziative – sottolinea Nadia Oliva - sarà sicuramente quella di richiedere un incontro con le autorità competenti, Regione, Anas e amministrazione comunale, per avviare un confronto e fare arrivare loro il punto di vista di chi il territorio lo vive in prima persona. Abbiamo individuato delle proposte concrete da sottoporre alla loro attenzione”.

Uno dei tratti più bello della costa di Maratea da non abbandonare al proprio destino. “Al contrario – ha concluso Nadia Oliva- ne sia garantita la sistemazione e la fruibilità sia per i cittadini di Maratea che per i numerosi turisti che la frequentano.” Un Comitato civico che vuole diventare partecipe della vita e delle scelte che ricadono sul proprio territorio, nel nome di una ritrovata forma di mutualità, collaborazione e impegno civico.

Oreste Roberto Lanza