Send by email

share with Telegram

share with Whatsapp

Previsto lo screening della popolazione scolastica come programmato per domenica 9 gennaio

A Seguito all'alto numero dei contagi il sindaco di Nemoli Mimmo Carlomagno ha disposto la chiusura delle scuole sul territorio comunale per altri giorni, con il rientro tra i banchi fissato per il giorno 17 gennaio.

“Si comunica che, a seguito del costante quotidiano incremento del numero dei contagi al virus Covid-19 e la concomitante difficoltà di garantire il servizio mensa scolastica e lo screening già programmato, il rientro a scuola verrà posticipato a lunedì 17 gennaio 2022”. Di conseguenza, anche lo screening della popolazione scolastica previsto per la sola giornata di domani 8 gennaio, verrà rinviato a data da destinarsi, mentre si svolgerà regolarmente quello programmato per domenica 9 p.v. Interessante i ragazzi residenti a Nemoli e che frequentano le scuole in altri comuni”.