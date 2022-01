Il sisma è stato registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia

Una scossa di terremoto di magnitudo ML 3.1 è stata registrata questa mattina poco prima delle ore sette. L'epicentro è stato localizzato nella zona di Sapri, nel salernitano. Il sisma registrato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia ha avuto luogo ad una profondità di 304 chilometri.

La scossa è stata avvertita in diversi comuni della costa del Golfo di Policastro e del Lagonegrese, tra cui Sapri, Vibonati, Ispani, Torraca, Santa Marina, Tortorella, Morigerati, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Torre Orsaia, Rivello, San Giovanni a Piro, Maratea, Lagonegro, Rocca gloriosa, Trecchina, Casalbuono, Nemoli, Celle di Bulgheria, Alfano, Sanza, Laurito. Per fortuna non si sono registrati danni a cose o persone.