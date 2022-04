La forte pioggia ha causato molto probabilmente il crollo

Un muro è crollato ieri pomeriggio a Lagonegro in Via 28 Ottobre in pieno centro abitato, non molto distante dall'ufficio postale. La forte pioggia ha causato molto probabilmente il crollo e la caduta di massi e terreno. Fortunatamente non si registrano danni alle persone, che tuttavia hanno dovuto lasciare le proprie abitazioni.

Il comune ha provveduto subito con un'ordinanza allo sgombero delle famiglie in pericolo, al momento risultano 7 quelle costrette a lasciare in via precauzionale gli stabili maggiormente interessati. Sul posto tecnici comunali, polizia locale e vigili del fuoco con unità cinofile.