Il sindaco Pittella: il raggiungimento di questi obiettivi è una grande opportunità sopra tutto per i piccoli comuni

Nell’anno della Sostenibilità e dell’Agenda 20-30, siamo lieti di poter dare inizio al percorso verso il sistema della sostenibilità con il Comune di LAURIA – annuncia il Presidente Nazionale de “I Paesi più Sostenibili d’Italia” Pino Vitale – avvalorando gli elementi e le scelte attente in tema ambientale già attuate dal Comune stesso. Dopo un percorso di valutazione, durato qualche mese, LAURIA viene inserito nell’elenco dell’Associazione Nazionale “I Paesi più Sostenibili d’Italia”, con lo scopo di dare alla Pubblica Amministrazione un supporto al raggiungimento dell’Obiettivo 11 dell’Agenda 2030, ovvero rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili, ma non solo; si vuole andare a rafforzare il ruolo di riferimento nell’area del Pollino come punto di partenza di percorsi di valorizzazione del parco e dell’ecosistema naturale dell’area interna.

"Il raggiungimento di questi obiettivi è una grande opportunità sopra tutto per i piccoli comuni. E’ un punto di partenza - afferma il Sindaco, Sen. On. Gianni Pittella, – per essere parte di un sistema di promozione non solo legato al tema della cultura e del patrimonio, ma anche per valorizzare le scelte di sviluppo della comunità di LAURIA.Insieme all’Associazione, il Comune pone il primo tassello per un percorso che individua nella sostenibilità – conclude il Vice Presidente Nazionale Gianluca Mastrovito – ovvero nella salvaguardia di tutte le identità locali, siano esse materiali che immateriali, l’unica strada realizzabile per il consolidamento delle nostre comunità “meridiane”.