Per il nuovo store a Lauria, fino al 9 Ottobre, l’azienda prevede sconti speciali su arredo, trasporto e montaggio

Behome, azienda fondata da imprenditori lucani con alle spalle 50 anni di storia nel settore dell’arredamento, dopo aver aperto nel 2020 il suo primo flagshipstore Behome a Scanzano Jonico (MT), nei 2 anni successivi ottiene un enorme successo crescendo ed espandendosi rapidamente su tutto il territorio nazionale. Dopo varie aperture da Nord a Sud si appresta ad aprire il suo settimo store in Italia nonché secondo in Basilicata, a Lauria (PZ) in Contrada Galdo zona PIP, presso Rossino Arredamenti. Uno spazio espositivo di 12.000mq. dove è impossibile non trovare l’arredo perfetto per la propria abitazione.

In occasione della Nuova Apertura, dal 30 Settembre al 9 Ottobre, sono previsti 10 giorni di sconti speciali su tutto l'arredo ed il trasporto e montaggio gratis!La chiave di successo di Behome è sicuramente l’ottimo rapporto qualità prezzo, riuscendo a proporre sempre soluzioni all’avanguardia e di design alla portata di tutti.Nonostante l’instabilità e le incertezze sul futuro che riguarda tutta la scena internazionale, l’azienda continuerà ad investire in Italia e ad espandersi, con l’apertura nei prossimi mesi di nuovi Behome Store in Campania, Molise, Lazio e Lombardia.Chi entra in uno Store Behome, troverà sempre consulenti d’arredo specializzati, mobili di qualità, assistenza pre e post vendita. Behome significa “essere a casa”, ed è esattamente questo che si vuol trasmette al cliente da sempre, con garanzia fino a 5 anni sul prodotto e trasporto e montaggio con tecnici professionisti qualificati. Sempre alla costante ricerca d'innovazione, per offrire ai propri clienti una vasta scelta di prodotti che possano soddisfarli con soluzioni create su misura e che si adattino perfettamente al loro stile.La vasta esposizione propone un’ampia offerta di prodotti dedicati alla zona living, con un'ampia gamma di divani, soggiorni e pareti attrezzate, un'area specializzata per la zona cucine, una zona espositiva dedicata all’ambiente notte, con camere da letto complete, materassi e camerette per i più piccoli, ed infine delle soluzioni dedicate alle pareti bagno.Insomma, dalla progettazione all'acquisto, fino al montaggio, tutto con estrema attenzione al dettaglio, nulla è lasciato al caso, perché da BEHOME arredare è di casa.È possibile visitare anche il sito web https://www.behomecasa.it/ e prendere visione di tutta la vasta gamma di prodotti presenti sullo shop online. Cosa aspetti? prenota un appuntamento in showroom ed approfitta della promo Nuova Apertura Lauria!