Spinoso, Moliterno e Marsico Nuovo i comuni interessati nelle tre giornate di studio

Sarà la Val d’Agri ad ospitare, dal 12 al 15 luglio, per le prime tre giornate di studio, il Corso di Alti Studi sul Mediterraneo. I Sindaci di Spinoso, Moliterno e Marsico Nuovo, i comuni che ospiteranno i lavori, hanno espresso grande soddisfazione per un evento culturale che offrirà la possibilità di raccontare la Val d’Agri sotto una nuova luce. Il Corso di Alti Studi sul Mediterraneo, inaugurato nel luglio 2017 a Matera, alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella, dopo le edizioni dedicate a L’impegno per la pace degli scrittori e degli artisti del Mediterraneo (2018), e a Cultura e diplomazia per la pace nel Mediterraneo (2019) e a L’impegno della diplomazia per una cultura di pace: uno sguardo sul Mediterraneo (2020) promuove la sua quinta Edizione con il patrocinio del Ministero italiano per la Cultura e nell’ambito della “Cattedra UNESCO” dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain su Pace, Sviluppo culturale e Politiche culturali.

L’attenzione di questo nuovo appuntamento è rivolta al tema Economia e povertà educativa nei paesi del Mediterraneo; invitati a partecipare studiosi ed esponenti del mondo dell’economia e della pedagogia, che operano nel campo della cultura, laureati e dottorandi di ricerca dei paesi del Mediterraneo. Grande soddisfazione per i sindaci delle comunità interessati all’appuntamento. “Per Spinoso un onore ospitare la giornata inaugurale della quinta edizione del Corso di Alti Studi del Mediterraneo – ha sottolineato Lino De Luise, sindaco di Spinoso - il nostro borgo è stato nell’ 800 la culla della Scuola Romantica Spinosese, fucina intellettuale di tanti giovani che hanno dato un contributo fondamentale alla storia comune non solo italiana ma anche europea”.

Sulla linea il sindaco di Moliterno Antonio Rubino: “è tempo, per le nostre comunità, di ampliare gli orizzonti, sentirsi parte dell'Europa al centro del Mediterraneo. È una visione concreta per resistere in tempi difficilissimi per i piccoli comuni delle aree interne”. Concorde anche il primo cittadino di Marsico Nuovo Gelsomina Sassano: siamo ben lieti di mettere a disposizione la sede del Municipio cittadino, Palazzo Pignatelli, per una sessione di studi sulla “Politica green nel Mediterraneo, aspetti sociali e giuridici”. Marsico Nuovo ospita la sede del PNAL, Parco Appennino Val d’Agri- Lagonegrese ed è da sempre una comunità impegnata nelle politiche sostenibili”.

Oreste Roberto Lanza