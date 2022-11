Send by email

Programmato un incontro per lunedì 28 novembre, alle ore 10, presso il presidio ospedaliero

Il presidio ospedaliero 'San Pio da Pietrelcina' di Villa d'Agri è periodicamente oggetto di informazioni non corrette, indirizzate spesso all'opinione pubblica dell'intero territorio della Val d'Agri, che rischiano di pregiudicare la fiducia nei cittadini faticosamente acquisita dall’Azienda attraverso molteplici iniziative.

La direzione aziendale, con la piena condivisione dell'assessorato, ha, infatti, attuato negli ultimi anni molte azioni volte a rafforzare l’ospedale, sia sotto l'aspetto del numero di risorse umane reclutate, sia in termini di acquisizione di elettromedicali, sia -infine- in relazione alla tipologia di prestazioni garantite.Ritenendo che il presidio ospedaliero San Pio da Pietrelcina abbia bisogno del costruttivo apporto di tutti gli stakeholder, nell'unico e comune intento di fornire risposta alle istanze della comunità, la direzione aziendale, di concerto con l’assessorato, ha programmato un incontro per lunedì 28 novembre, alle ore 10, presso il presidio ospedaliero, finalizzato a fornire ogni chiarimento utile a dipanare definitivamente i dubbi sul ruolo e sulle prospettive dalla struttura.