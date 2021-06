A settembre poi una nuova chiusura per altri lavori di riqualificazione dell'area

La villa comunale di Senise ritorna a splendere per la felicità dei bambini. Alla presenza degli amministratori comunali e di numerosi bambini, nel rispetto delle norme anticovid, è stato inaugurato stasera il polmone verde della cittadina sinnica che è stato oggetto di lavori di riqualificazione negli ultimi mesi. "Finalmente restituiamo ai nostri bambini - dichiara il sindaco Giuseppe Castronuovo - uno spazio verde attrezzato con giochi e tanto verde. La nostra intenzione è quella di offrire alle famiglie un servizio che sia soprattutto fonte di svago, divertimento ed accogliente per tutti. L’amministrazione comunale - conclude il sindaco - ha l’obiettivo di potenziarla migliorandone il decoro con ulteriori lavori di riqualificazione". E' stata realizzata un'area giochi per ragazzi con una nave con gonfalone che sarà a disposizione di chi vuole trascorrere delle ore all'aria aperta divertendosi e giocando. A settembre poi una nuova chiusura per altri lavori che interesseranno il rifacimento dell'impianto d'illuminazione, con una spesa di circa cinquantamila euro, l'impianto d'irrigazione e altri lavori per una spesa di centoventicinquemila euro. Poi altri ottantamila euro saranno impiegati per l'allargamento della strada in via Saverio Nitti, per intenderci quella che da via Alcide De Gasperi scende a valle della villa comunale, per realizzare un marciapiede e dei parcheggi a spina di pesce. Un lavoro di fondamentale importanza che servirà innanzitutto alla sicurezza dei pedoni, ma anche per chi vuole andare in villa con i propri figli e lasciare l'auto nelle sue vicinanze.

Claudio Sole