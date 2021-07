Il comune di Viggianello rivolge il bando ai comuni dell’ambito Lagonegrese-Pollino

Scadrà il 29 luglio prossimo il bando per il Servizio Civile Universale promosso dal comune di Viggianello, in quanto Comune Capofila dell’Ambito socio-territoriale n. 2 Lagonegrese-Pollino, e rivolto agli enti di SCU, tra cui i comuni o altri enti accreditati per il Servizio Civile.

Il bando in questione è da inserire nel programma quadro di sperimentazione del “Servizio Civile Digitale” promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito delle politiche giovanili e si concretizza in un supporto ai cittadini più fragili, come anziani, pensionati, disoccupati, migranti, o persone con basso livello di istruzione, nell’utilizzo delle tecnologie digitali e nell’accompagnamento all’utilizzo dei servizi pubblici digitali, per favorire una fruizione inclusiva dei servizi digitali e favorire la coesione sociale. Un patto tra generazioni, insomma, in cui i più giovani aiutano gli anziani, divenendo per loro dei veri e propri facilitatori digitali nell’utilizzo dei servizi in quei comuni in cui esiste già uno sportello di facilitazione digitale, potenziandone le prestazioni, oppure degli educatori digitali contribuendo a diffondere una cultura digitale.

Il volontario facilitatore deve dunque supportare gli utenti nell’utilizzo dei mezzi digitali senza sostituirsi ad esso ma rendendolo il più possibile autonomo.Al punto di facilitazione vengono richieste alcune caratteristiche di base. Una dotazione logistica e di attrezzature tecnologiche adeguate, un pc con videocamera e microfono, una stampante e uno scanner o, in alternativa, di una stampante multifunzione, mentre per l’organizzazione di seminari e corsi di alfabetizzazione è necessaria la disponibilità di idonei locali, impianto audiofonico e di videoproiezione, lavagne a fogli mobili o elettroniche.I paesi coinvolti sono i 27 dell’ambito socio-territoriale Lagonegrese-Pollino: Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Castelsaraceno, Cersosimo, Chiaromonte, Episcopia, Fardella, Francavilla In Sinni, Lagonegro, Latronico, Lauria, Maratea, Nemoli, Noepoli, Rivello, Roccanova, Rotonda, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, San Severino Lucano, Senise, Teana, Terranova di Pollino, Trecchina, Viggianello. I volontari da coinvolgere nel programma sono in numero massimo di 20, partendo da un numero minimo di 4 per ciascun progetto.