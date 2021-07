Il sindaco Fiore: poter ospitare il presidente della CEI per noi è un onore

“Siamo onorati di poter avere nella nostra comunità il presidente della Conferenza Episcopale Italiana”, comunica il si sindaco di San Severino Lucano Franco Fiore. Domani pomeriggio alle 18,00, infatti, il cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Conferenza episcopale italiana, celebrerà la Messa nella cittadina del Pollino, con lui concelebrerà il vescovo di Tursi-Lagonegro monsignor Vincenzo Carmine Orofino che si è prodigato per la presenza del cardinale a San Severino Lucano. Mons. Bassetti in questi giorni è a Maratea per la Festa di Avvenire. Il parroco don Antonio Lo Gatto, ringrazia il vescovo Orofino che si è prodigato per questa importante presenza e afferma “la venuta del cardinale è motivo di gioia e di festa per tutta la comunità parrocchiale e diocesana. La sua presenza ci dice la bellezza di appartenere alla chiesa come madre e maestra di tutti gli uomini a cominciare dalle periferie come dice papa Francesco”.



Il cardinale arriva al termine del campo scuola vocazionale che ha visto a San Severino Lucano la presenza di seminaristi e ragazzi che stanno facendo il cammino di discernimento che insieme alle loro famiglie avranno un momento di confronto con il presidente della CEI.

“Poter ospitare il presidente della CEI per noi è un onore, conclude Fiore, pertanto ringrazio mons. Orofino per l’invito e mons. Bassetti per aver accettato. In un momento di confusione e difficoltà come è questo che stiamo vivendo sentire le parole del presidente dei Vescovi certamente sarà di buon auspicio e speranza per ricominciare”.

