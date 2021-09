Intervento del vicepresidente regionale al convegno promosso questa mattina nella “Sala Inguscio” Read More...

La Fondazione ambiente ricerca Basilicata ha i suoi nuovi componenti del Cda Read More...

A disposizione i dati del monitoraggio ambientale effettuato dalle stesse imprese Read More...

Protesta il Pd materano: “scelta opinabile ed inopportuna del dottore di Fratelli d’Italia” Read More...

Sabato, 18 Settembre 2021

Un sopralluogo per fare il punto su due dei quattro grandi progetti di messa in sicurezza del fiume Sarmento Read More...