Si dovrebbe ripartire mercoledì 13 ottobre. Marranchiello: si spera in una larga adesione allo screening

Continua a Senise la situazione di emergenza nelle scuole dell’infanzia e primaria e secondaria di primo grado, ma si va verso una oculata valutazione della ripresa delle attività in presenza.

in base a quanto ci comunica l’assessore comunale alla sanità Francesco Marranchiello, “per garantire una ripresa delle attività didattiche in sicurezza viene data nuovamente la possibilità, a quelle classi in cui non sono state finora riscontrate positività, di sottoporsi a tampone molecolare di prevenzione. In attesa dei risultati si è deciso di prorogare l’ordinanza relativa alla sospensione delle attività didattiche in presenza per l’Istituto Comprensivo “Nicola Sole” fino al 12/10/2021.

Per motivi organizzativi è necessario seguire la seguente calendarizzazione:

Sabato 9/10/2021Ore 9.00-12.00Scuole Secondare di Primo Grado• I B• II A• III AScuola Primaria Plesso Centrale:•IIA•IIIA•VA

Domenica 10/9/2021

Ore 9.00-12.00

Infanzia belvedere

• I A

• II A

• III A

Scuola Primaria Plesso Giardini:

• I A giardini

• IV A giardini

• V A giardini

• Docenti e personale ATA Nicola Sole non ancora sottoposti a tampone

Ore 15.00-17.00

Scuola Primaria Plesso San Pietro

•IB

•IA

•IIA

•IIIA

•IVA

•VA

Si spera in un’adesione da parte di tutti con l’augurio che i nostri piccoli grandi eroi possano ritornare quanto prima alla normalità.”

Intanto il dirigente dell’IC “Nicola Sole”, Francesco D’Amato, fa sapere che da lunedì riapre la segreteria a pieno organico. Da mercoledì 13 ottobre, salvo provvedimenti sopravvenuti, si riprenderà in presenza. Ad oggi la situazione epidemiologica è la seguente: alunni positivi 55 su 13 classi; docenti positivi 5; ata positivi 1. Alunni in quarantena 36; docenti in quarantena 10. I dati sono in aggiornamento.