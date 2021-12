Il preside Francesco D'Amato ha fornito i dati di contagi e quarantene relativi alla popolazione scolastica

L’innalzamento dei casi positivi a Senise, che coinvolge anche l’Istituto Comprensivo Nicola Sole, ha portato nei giorni scorsi alla chiusura delle scuole e all’attivazione della didattica a distanza. Lo screening sulla popolazione effettuato in questi giorni ha confermato il trend in salita, ma il dirigente scolastico, Francesco D’Amato, ha voluto chiarire con una nota i dettagli della situazione dei contagi nell’ambito scolastico.

“Si comunica per doverosa informativa alla Comunità scolastica -scrive D’Amato- che la situazione epidemiologica nei plessi di Senise, aggiornata ai test eseguiti il 15 dicembre, sebbene con risultati ancora parziali, è la seguente:

-Alunni positivi: 12;

-Classi con alunni positivi: 8 su due ordini di scuola (Primaria e Secondaria);

-Alunni in quarantena (classi con almeno 2 positivi non vaccinati): 43;

-Alunni in “sorveglianza con testing” (tamponi da effettuarsi a T0, ovvero immediatamente, a 5gg e a 10gg): 133;

-Docenti in quarantena: 4;

-Docenti in “sorveglianza con testing”: 22.