Tamponi per tutti i contatti stretti delle pluriclassi. Si torna in classe se tutti negativi

Il dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Nicola Sole”, Francesco D’Amato, comunica che “in considerazione della rilevata positività di una docente assegnata alle pluriclassi di scuola secondaria di I grado di San Costantino Albanese e Terranova di Pollino, previo accordo con l’Asl competente, ha disposto la sospensione temporanea delle attività didattiche in presenza delle pluriclassi di scuola secondaria di I grado di San Costantino Albanese e Terranova di Pollino e la contestuale attivazione della didattica digitale integrata.

Tutti i contatti stretti, prosegue la nota del dirigente, ovvero tutti gli alunni delle due pluriclassi interessate, saranno sottoposti a tampone di verifica a T0. Conseguentemente, se non verranno registrate ulteriori positività, sarà immediatamente ripresa la didattica in presenza per i soggetti negativi all’attività di testing.”Nella mattinata di martedì 21 dicembre prossimo, verranno effettuati i tamponi presso la tendostruttura sita in Zona Mercato di Senise.