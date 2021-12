Non ci sarà la raccolta porta a porta nel giorno di Santo Stefano. Anticipata la raccolta dei rifiuti speciali Covid

Il sindaco di Senise, Giuseppe Castronuovo, ha comunicato ai propri cittadini alcune variazioni su orari e date del servizio di raccolta dei rifiuti nei prossimi giorni di festività.

Per questa settimana la raccolta dei rifiuti speciali Covid sarà anticipata a venerdì 24 dicembre, mentre per tutte le altre tipologie di rifiuti, considerando il fatto che il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, cade di domenica e quindi non è possibile effettuare la raccolta differenziata porta a porta, per ovvi motivi contrattuali, resterà aperta l’ecoisola dalle 8.00 alle 12.00.