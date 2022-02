Domani 11 febbraio convegno a Senise per presentare il progetto. In arrivo il centro autismo a Senise

Il clima di ripartenza che si respira nel paese sembra essere quello ideale per parlare di inserimento lavorativo di persone con autismo. I fondi del Pnrr e l’evoluzione dell’approccio al binomio disabilità-lavoro che ne consegue fanno ben sperare che ci possa essere una svolta in tal senso.

Rallentato dalla pandemia e dal balletto delle misure anticovid riparte in questi giorni il progetto “PeperonAut. Inserimento lavorativo di persone con autismo”, realizzato dall’Anffas Policoro in collaborazione con la Fondazione Stella Maris Mediterraneo, l’associazione Lucanicom e patrocinato dai comuni di Senise, Chiaromonte e San Severino Lucano.

Per presentare la fase laboratoriale del progetto, che ha visto già diversi incontri di formazione, si terrà a Senise, venerdì prossimo 11 febbraio, il convegno “Progettare l’inserimento lavorativo delle persone con autismo”. L’incontro, che sarà ospitato nella sala convegni del complesso monumentale San Francesco d’Assisi a partire dalle 17.30, prevede la presenza di istituzioni, famiglie e associazioni protagoniste del progetto. Porteranno i saluti i sindaci di Senise, e di Chiaromonteintrodotti dal presidente di Anffas Policoroe dal Vicepresidente Anffas Nazionale e coordinatore Anffas Sud Salvatore Parisi. Il progetto è stato finanziato dal comune di Chiaromonte su bando del GAL “La cittadella del sapere”, per il quale interverrà il consigliere e vicepresidente vicarioI Focus del convegno sono la relazione del dottorpsichiatra e neuropsichiatra infantile tra i massimi esperti autismo a livello nazionale, e di, responsabile della cooperativa a marchio Anffas Icaro che porterà la best practice del Sunrise Resort, struttura che opera nel settore turismo accessibile che include nel gruppo di lavoro persone con disabilità intellettive.Ai lavori parteciperanno l’assessore regionale alle attività produttive della Basilicatae l’assessore regionale alle politiche della persona. Doppiamente coinvolto nella tematica del progetto è l’assessore Cupparo che ha incentivato lo sviluppo del settore aziendale legato alla produzione del Peperone di Senise Igp con recenti interventi a valere sul Programma Speciale Senisese, ed è titolare al tempo stesso del dipartimento lavoro della Regione, ufficio chiave per le politiche regionali di inserimento lavorativo delle persone con autismo.Amico dell’autismo da sempre è invece Rocco Leone che ha lavorato in maniera determinante per l’approvazione della legge regionale sull’autismo e per la creazione di un sistema di presa in carico delle persone autistiche da parte del sistema sanitario regionale.Nel corso del convegno sarà firmato un protocollo di intesa fra Anffas Policoro e il Consorzio di Tutela dei Peperoni di Senise Igp nella persona del presidenteL’evento cade anche in un momento importante per le famiglie autistiche del Senisese essendo nelle sue fasi finali la realizzazione del primo centro autismo in Basilicata che nascerà proprio a Senise e che è stato già condiviso dalle istituzioni territoriali e dai sindaci del Senisese.

Francesco Addolorato