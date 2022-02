Il Sindaco Vecchione: il nostro intento è quello di risolvere rapidamente il problema

A causa del maltempo è stato chiuso il ponte sul fiume Sinni lungo la SP82 in località Cucone a Episcopia in provincia di Potenza. Una situazione di disagio per le popolazioni della contrada in quanto il ponte collega il centro urbano con la frazione di Manco di Basso Santo Iorio sulla strada provinciale di Pietrapica. La chiusura si è dovuta effettuare a causa del crollo della spalletta destra dello stesso, frutto di una mancata manutenzione da tempo.

Sin da subito il comune di Episcopia si è attivato per mettere in campo le dovute azioni di blocco della sede strada e nel contempo si è attivato con gli organi provinciali per un rapido ripristino. “Purtroppo, come avevamo preventivato – ha sottolineato Egidio Vecchione, sindaco di Episcopia - abbiamo dovuto chiudere il ponte visto il verificarsi del crollo della spalletta destra dello stesso. Sulla questione avevano segnalato, fin dal 2020, alla Provincia di Potenza il problema. La segnalazione ci aveva permesso di includere questo necessario intervento nell’accordo quadro già finanziato. Nella giornata di domani insieme con i tecnici del comune e della Provincia effettueremo un nuovo sopralluogo per capire come andare avanti e ripristinare la viabilità. Il nostro intento è quello di risolvere rapidamente il problema ripristinando subito la viabilità, nel contempo avviare un’azione incisiva e programmata di lavori di manutenzione concreta”.