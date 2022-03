Il Consorzio di tutela per la qualificazione del prodotto Igp e per la difesa della filiera

"Peperone di Senise IGP. Un approccio integrato per la qualificazione della filiera": è il seminario in programma il 4 marzo 2022 a Senise promosso dall'ALSIA, in collaborazione con il Consorzio di tutela del Peperone di Senise IGP, per presentare le attività realizzate e quelle in programma per la prossima campagna di produzione del peperone.

L’evento rientra nell’ambito del progetto dell’ALSIA "FitoConsult", relativo al Servizio di consulenza per la difesa fitosanitaria a basso apporto di pesticidi, finanziato dalla Sottomisura 2.1 del PSR 2014-2020 della Regione Basilicata ("Sostegno per l’utilizzo dei servizi di consulenza da parte delle aziende").Obiettivo delle azioni è la qualificazione del prodotto IGP intervenendo lungo l’intera filiera, dagli aspetti genetici e fitosanitari del seme, alla gestione agronomica e della lavorazione per arrivare a quelli sanitari e commerciali.L’incontro è rivolto prioritariamente agli orticoltori aderenti al progetto ma la partecipazione è aperta a tutti gli interessati ed in particolare a chi intenda avviare la produzione certificata del Perone di Senise IGP, prodotto iconico ed apprezzato a livello internazionale con la possibilità di ampliare notevolmente la coltivazione