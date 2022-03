Domenica e lunedì fiaccolata e marcia con gli studenti. La Caritas raccoglie fondi per i bambini

Senise si mobilita per la pace e per la solidarietà al popolo ucraino, martoriato dagli attacchi russi in questi giorni in cui i drammatici rumori della guerra tornano a farsi sentire in Europa. Tra i molti paesi e organizzazioni che si stanno muovendo per rendere pratica e tangibile la solidarietà per profughi e vittime della guerra in Ucraina c’è dunque anche Senise, che per i prossimi giorni ha messo in campo diverse iniziative.

Domenica 6 e lunedì 7 marzo si terranno due manifestazioni. La prima, organizzata da tutte le associazioni senisesi insieme al comune e alla parrocchia, avrà luogo domenica sera e prevede una fiaccolata che, a partire dalle 19.00, muoverà da piazza San Biagio fino a piazza Municipio dove ci saranno interventi a tema della pace e contro la guerra. La seconda si terrà lunedì mattina e coinvolge gli studenti delle scuole superiori del “Sinisgalli”, e tutti gli alunni del comprensivo “N. Sole” a partire dalle classi quinte delle primarie. Due cortei partiranno dai rispettivi istituti, che si trovano in due punti diversi del paese, e si incontreranno lungo il percorso per giungere poi a piazza San Francesco.

Le iniziative non si fermano però alle manifestazioni, perché il folto gruppo delle associazioni si è mobilitato per rispondere alla raccolta di farmaci avviata dalla Protezione Civile “Gruppo Lucano” di Senise a cui si è aggiunta una raccolta di beni di prima necessità. L’Avis ha messo a disposizione la propria sede per la raccolta del materiale mentre tutte le altre associazioni sono impegnate nella sensibilizzazione e nella donazione. Nelle farmacie è disponibile poi l’elenco dei farmaci che possono essere donati.

All’iniziativa hanno aderito: l'Avis di Senise, l'Anpi, Libera contro le mafie, l'Assa, Italia Nostra, Rotary club Senise-Sinnia, Gioia e Speranza, Insieme, Pro Loco, Balletto Lucano, Circolo canottieri Lucani, Protezione Civile Gruppo Lucano, Il cielo nella Stanza, Lucanicom, Agoraut, Radio Senise Centrale, Arte Vita, Unitre, Unitalsi, Auser, La rete, Cgil, Sinapsi, Terra Mediterranea, Ail, Il Girasole, GD Senise, Coop. Medihospes-centro Sai di Senise, Azalea croce d'argento, Coop. Auxilium.

Oltre a sostenere le iniziative in essere la parrocchia è impegnata nella raccolta di fondi per sostenere le iniziative della Caritas volte a dare un primo rifugio in appositi istituti ai bambini vittime della guerra.

Francesco Addolorato