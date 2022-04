Le giornate formative mirano prioritariamente alla diffusione della cultura dell'emergenza e della partecipazione

Al fine di dare continuità e concretezza al progetto "Non c’è battito da perdere”, ideato e promosso dall'Assessore alla Salute del Comune di Senise, Francesco Marranchiello, domani 28 Aprile e Giovedi 5 Maggio, presso la Sala Consiliare, alle ore 14:00, si terranno i corsi bls-d per laici e sanitari che hanno presentato domanda all’avviso pubblico. Le giornate formative mirano prioritariamente alla diffusione della cultura dell'emergenza e della partecipazione. La paura di intervenire o ancor peggio l'indifferenza non possono e non devono, infatti, essere determinanti per la vita e la sopravvivenza. I nostri cittadini devono potersi tramutare da testimoni passivi a soccorritori attivi. E per realizzare tutto questo sono necessarie formazione e professionalità.

Purtroppo però domani non potrò esserci perché ieri sono risultato positivo al Covid. Al momento sono quasi del tutto asintomatico avendo completato il ciclo vaccinale ed effettuato anche la terza dose. Invito a rispettare la massima prudenza e a vaccinarsi perché la circolazione virale è ancora elevata. Mi dispiace per questa momentanea assenza e mando un caloroso abbraccio a tutte le persone con cui avevo programmato questo ed altri impegni che presto sicuramente recupereremo.