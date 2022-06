Da oggi Open day della struttura RSSA sul lago MOte Cotugno. Possibile visitarlo dal luedì al sabato

Si inaugura oggi una nuova struttura che darà ospitalità alle persone anziane non autosufficienti, nel quadro di un progetto si assistenza che mira a sostenere e accompagnare le persone che esprimono un disagio e una sofferenza nel recupero delle competenze relative alla gestione della vita quotidiana.

Si tratta della “Residenza per anziani Villa del Lago”, che sorge a Senise a un tiro di schioppo dal lago di Monte Cotugno, realizzata dai fratelli Uccelli all’interno di una struttura che può ospitare fino a 48 utenti dotata di ampi spazi esterni e ambienti comuni adatti per la socializzazione e le attività degli utenti, composta da 24 camere doppie attrezzate e confortevoli, ciascuna avente bagno proprio adatto alle esigenze di portatori di handicap o con difficoltà di deambulazione.

La residenza offre servizi di carattere socio assistenziale ad anziani non autosufficienti che non abbiamo patologie in fase acuta, e che non sono in grado di condurre una vita del tutto autonoma e non possono essere assistiti a domicilio. Per gli utenti saranno dunque erogati servizi come l’assistenza tutelare diurna e notturna, attività socio-riabilitative ed educative, prestazioni infermieristiche, prestazioni e servizi alberghieri con la somministrazione dei pasti, e attività socializzanti laboratoriali e ricreative.

Lo scopo dell’assistenza non è solo quello di rispondere alle esigenze primarie degli ospiti, fondamentale per le famiglie che non possono più assistere i propri cari e intendono assicurare loro una qualità della vita ottimale e un aiuto quotidiano nelle esigenze primarie, mediche e riabilitative, ma anche quella di garantire loro attività di socializzazione e l’organizzazione di occasioni di vita comunitaria, ricreativa e occupazionale, anche attraverso il coinvolgimento del territorio, come prevedono i responsabili della struttura. Attività che vanno ad affiancare quelle assistenziali ma soprattutto i trattamenti riabilitativi che la struttura prevede, per il mantenimento ed il miglioramento dello stato di salute e di benessere dell’anziano ospitato.Centrale nella filosofia dell’approccio della struttura è poi il rapporto con le famiglie. Nel complesso la residenza non vuole sostituirsi ad esse ma essere di supporto e aiuto nella gestione dell’anziano, tanto che la famiglia è invitata a sfruttare tutte le occasioni di rapporto e relazione personale che risultano molto importanti e imprescindibili per il suo benessere.Questa mattina, dunque, a partire dalle 10.00 circa la struttura apre le porte al pubblico, col taglio del nastro a cui prenderanno parte l’assessore regionale Francesco Cupparo, il vescovo mons. Vincenzo Orofino e l'amministrazione comunale di Senise.

Francesco Addolorato